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ПАОК - Аполлон Смирнис

30.10.2021, Суббота, 19:30 мск Греция. Суперлига, 8 тур ПАОК - Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис
8 тур
8 ноября, воскресенье 20:30 Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
18 февраля, понедельник 20:00 Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК
6 тур
7 октября, воскресенье 18:15 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2017/2018)
18 тур
21 января, воскресенье 16:00 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис
3 тур
11 сентября, понедельник 19:30 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
31 тур
27 марта, четверг 21:30 Аполлон Смирнис 3:3 ПАОК
14 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 ПАОК 0:0 Аполлон Смирнис
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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