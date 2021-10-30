ПАОК - Аполлон Смирнис

|21 тур
|7 февраля, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|2:2
|Аполлон Смирнис
|8 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:30
|Аполлон Смирнис
|1:3
|ПАОК
|21 тур
|7 февраля, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|2:2
|Аполлон Смирнис
|8 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:30
|Аполлон Смирнис
|1:3
|ПАОК
|21 тур
|18 февраля, понедельник
|20:00
|Аполлон Смирнис
|1:5
|ПАОК
|6 тур
|7 октября, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|2:0
|Аполлон Смирнис
|18 тур
|21 января, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|3:0
|Аполлон Смирнис
|3 тур
|11 сентября, понедельник
|19:30
|Аполлон Смирнис
|0:0
|ПАОК
|31 тур
|27 марта, четверг
|21:30
|Аполлон Смирнис
|3:3
|ПАОК
|14 тур
|8 декабря, воскресенье
|17:00
|ПАОК
|0:0
|Аполлон Смирнис
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46