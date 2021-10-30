Панетоликос - Олимпиакос

|16 тур
|9 января, суббота
|20:30
|Панетоликос
|1:2
|Олимпиакос
|3 тур
|26 сентября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|Панетоликос
|16 тур
|9 января, суббота
|20:30
|Панетоликос
|1:2
|Олимпиакос
|3 тур
|26 сентября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|Панетоликос
|26 тур
|1 марта, воскресенье
|20:00
|Олимпиакос
|2:0
|Панетоликос
|13 тур
|7 декабря, суббота
|21:00
|Панетоликос
|0:3
|Олимпиакос
|27 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|0:5
|Олимпиакос
|12 тур
|3 декабря, понедельник
|20:30
|Олимпиакос
|2:1
|Панетоликос
|29 тур
|29 апреля, воскресенье
|19:00
|Олимпиакос
|4:0
|Панетоликос
|14 тур
|9 декабря, суббота
|20:30
|Панетоликос
|1:4
|Олимпиакос
|30 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|0:2
|Олимпиакос
|15 тур
|18 декабря, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|3:1
|Панетоликос
|29 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|2:5
|Олимпиакос
|14 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|1:0
|Панетоликос
|19 тур
|18 января, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|Панетоликос
|2 тур
|30 августа, суббота
|22:30
|Панетоликос
|1:1
|Олимпиакос
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|17:00
|Олимпиакос
|2:1
|Панетоликос
|5 тур
|22 сентября, воскресенье
|21:30
|Панетоликос
|0:0
|Олимпиакос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22