Введите ваш ник на сайте

Панетоликос - Олимпиакос

30.10.2021, Суббота, 19:30 мск Греция. Суперлига, 8 тур Панетоликос - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
9 января, суббота 20:30 Панетоликос 1:2 Олимпиакос
3 тур
26 сентября, суббота 20:30 Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 20:00 Олимпиакос 2:0 Панетоликос
13 тур
7 декабря, суббота 21:00 Панетоликос 0:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 0:5 Олимпиакос
12 тур
3 декабря, понедельник 20:30 Олимпиакос 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
29 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Олимпиакос 4:0 Панетоликос
14 тур
9 декабря, суббота 20:30 Панетоликос 1:4 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 0:2 Олимпиакос
15 тур
18 декабря, воскресенье 16:00 Олимпиакос 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 2:5 Олимпиакос
14 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 Олимпиакос 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
19 тур
18 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 Панетоликос
2 тур
30 августа, суббота 22:30 Панетоликос 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Олимпиакос 2:1 Панетоликос
5 тур
22 сентября, воскресенье 21:30 Панетоликос 0:0 Олимпиакос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
...
  • Читайте нас: 