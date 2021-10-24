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ОФИ - ПАС Ламия

24.10.2021, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 7 тур ОФИ - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
6 тур
8 мая, суббота 19:30 ПАС Ламия 0:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2020/2021)
15 тур
7 января, четверг 18:15 ОФИ 2:0 ПАС Ламия
2 тур
20 сентября, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 1:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 20:00 ОФИ 3:0 ПАС Ламия
13 тур
8 декабря, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
18 февраля, понедельник 20:30 ОФИ 1:3 ПАС Ламия
6 тур
7 октября, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 1:1 ОФИ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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