ОФИ - ПАС Ламия

|6 тур
|8 мая, суббота
|19:30
|ПАС Ламия
|0:2
|ОФИ
|15 тур
|7 января, четверг
|18:15
|ОФИ
|2:0
|ПАС Ламия
|2 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:15
|ПАС Ламия
|1:2
|ОФИ
|26 тур
|1 марта, воскресенье
|20:00
|ОФИ
|3:0
|ПАС Ламия
|13 тур
|8 декабря, воскресенье
|16:00
|ПАС Ламия
|2:1
|ОФИ
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22