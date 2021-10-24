Арис - Панетоликос

|22 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Арис
|0:0
|Панетоликос
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|0:1
|Арис
|22 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Арис
|0:0
|Панетоликос
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|0:1
|Арис
|21 тур
|26 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|2:0
|Арис
|8 тур
|27 октября, воскресенье
|18:15
|Арис
|2:0
|Панетоликос
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|1:2
|Арис
|14 тур
|15 декабря, суббота
|20:00
|Арис
|1:2
|Панетоликос
|23 тур
|6 февраля, четверг
|21:30
|Панетоликос
|0:0
|Арис
|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|17:00
|Арис
|0:0
|Панетоликос
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46