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Арис - Панетоликос

24.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 7 тур Арис - Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
22 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Арис 0:0 Панетоликос
9 тур
22 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:1 Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:0 Арис
8 тур
27 октября, воскресенье 18:15 Арис 2:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 1:2 Арис
14 тур
15 декабря, суббота 20:00 Арис 1:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
23 тур
6 февраля, четверг 21:30 Панетоликос 0:0 Арис
6 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Арис 0:0 Панетоликос
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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