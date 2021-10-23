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Аполлон Смирнис - ПАС

23.10.2021, Суббота, 19:00 мск Греция. Суперлига, 7 тур Аполлон Смирнис - ПАС
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
6 тур
19 мая, среда 17:15 ПАС 0:2 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 января, воскресенье 18:15 ПАС 1:3 Аполлон Смирнис
1 тур
21 октября, среда 17:15 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
26 января, суббота 18:15 ПАС 1:0 Аполлон Смирнис
3 тур
15 сентября, суббота 19:00 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
4 апреля, среда 19:30 ПАС 0:1 Аполлон Смирнис
10 тур
5 ноября, воскресенье 18:15 Аполлон Смирнис 4:3 ПАС
Греция. Суперлига (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 19:15 Аполлон Смирнис 4:0 ПАС
2 тур
25 августа, воскресенье 00:00 ПАС 2:0 Аполлон Смирнис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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