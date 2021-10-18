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ПАС Ламия - Арис

18.10.2021, Понедельник, 19:30 мск Греция. Суперлига, 6 тур ПАС Ламия - Арис
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
4 января, понедельник 20:30 ПАС Ламия 2:0 Арис
1 тур
11 сентября, пятница 18:15 Арис 3:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2019/2020)
25 тур
22 февраля, суббота 21:00 ПАС Ламия 2:2 Арис
12 тур
1 декабря, воскресенье 18:15 Арис 1:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
16 тур
14 января, понедельник 20:00 Арис 1:0 ПАС Ламия
1 тур
27 августа, понедельник 21:30 ПАС Ламия 0:3 Арис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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