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Панетоликос - ОФИ

17.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 6 тур Панетоликос - ОФИ
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
15 мая, суббота 19:30 ОФИ 2:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 2:1 ОФИ
1 тур
12 сентября, суббота 18:00 ОФИ 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
16 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Панетоликос 2:0 ОФИ
3 тур
14 сентября, суббота 19:15 ОФИ 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 16:00 ОФИ 3:0 Панетоликос
2 тур
3 сентября, понедельник 21:30 Панетоликос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
18 тур
14 января, среда 18:15 Панетоликос 3:1 ОФИ
1 тур
23 августа, суббота 20:15 ОФИ 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
34 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Панетоликос 1:0 ОФИ
17 тур
21 декабря, суббота 17:00 ОФИ 2:1 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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