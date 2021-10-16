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Аполлон Смирнис - Астерас

16.10.2021, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 6 тур Аполлон Смирнис - Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
10 января, воскресенье 18:15 Аполлон Смирнис 0:1 Астерас
3 тур
25 ноября, среда 18:15 Астерас 0:0 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
3 февраля, воскресенье 17:00 Аполлон Смирнис 0:2 Астерас
4 тур
22 сентября, суббота 18:15 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2017/2018)
29 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Астерас 2:1 Аполлон Смирнис
14 тур
10 декабря, воскресенье 16:00 Аполлон Смирнис 1:3 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 19:15 Аполлон Смирнис 1:2 Астерас
3 тур
1 сентября, воскресенье 20:15 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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