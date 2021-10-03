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ОФИ - ПАОК

03.10.2021, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 5 тур ОФИ - ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 18:15 ОФИ 0:3 ПАОК
4 тур
4 октября, воскресенье 18:15 ПАОК 3:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
6 тур
4 июля, суббота 21:30 ОФИ 2:2 ПАОК
3 тур
20 июня, суббота 20:30 ПАОК 3:1 ОФИ
23 тур
9 февраля, воскресенье 19:00 ПАОК 4:0 ОФИ
10 тур
9 ноября, суббота 20:30 ОФИ 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
27 января, воскресенье 18:15 ПАОК 4:0 ОФИ
3 тур
15 сентября, суббота 18:15 ОФИ 1:3 ПАОК
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 18:15 ОФИ 3:1 ПАОК
5 тур
28 сентября, воскресенье 21:30 ПАОК 4:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2013/2014)
23 тур
5 февраля, среда 21:30 ПАОК 5:0 ОФИ
6 тур
29 сентября, воскресенье 19:15 ОФИ 1:1 ПАОК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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