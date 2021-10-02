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Волос - Астерас

02.10.2021, Суббота, 16:00 мск Греция. Суперлига, 5 тур Волос - Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
7 февраля, воскресенье 18:15 Волос 0:1 Астерас
8 тур
9 декабря, среда 18:15 Астерас 1:1 Волос
Греция. Суперлига (2019/2020)
5 тур
4 июля, суббота 19:15 Астерас 4:0 Волос
24 тур
16 февраля, воскресенье 18:15 Волос 0:1 Астерас
11 тур
24 ноября, воскресенье 18:15 Астерас 0:0 Волос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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