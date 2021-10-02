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Арис - Аполлон Смирнис

02.10.2021, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 5 тур Арис - Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
23 января, суббота 18:15 Аполлон Смирнис 0:1 Арис
5 тур
17 октября, суббота 18:15 Арис 1:0 Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
18 марта, понедельник 20:00 Арис 5:0 Аполлон Смирнис
10 тур
12 ноября, понедельник 20:00 Аполлон Смирнис 1:2 Арис
Греция. Суперлига (2013/2014)
18 тур
6 января, понедельник 21:30 Арис 0:2 Аполлон Смирнис
1 тур
18 августа, воскресенье 00:00 Аполлон Смирнис 2:1 Арис
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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