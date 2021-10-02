Арис - Аполлон Смирнис

|18 тур
|23 января, суббота
|18:15
|Аполлон Смирнис
|0:1
|Арис
|5 тур
|17 октября, суббота
|18:15
|Арис
|1:0
|Аполлон Смирнис
|18 тур
|23 января, суббота
|18:15
|Аполлон Смирнис
|0:1
|Арис
|5 тур
|17 октября, суббота
|18:15
|Арис
|1:0
|Аполлон Смирнис
|25 тур
|18 марта, понедельник
|20:00
|Арис
|5:0
|Аполлон Смирнис
|10 тур
|12 ноября, понедельник
|20:00
|Аполлон Смирнис
|1:2
|Арис
|18 тур
|6 января, понедельник
|21:30
|Арис
|0:2
|Аполлон Смирнис
|1 тур
|18 августа, воскресенье
|00:00
|Аполлон Смирнис
|2:1
|Арис
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46