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ПАС Ламия - Панетоликос

26.09.2021, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 4 тур ПАС Ламия - Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
1 тур
20 марта, суббота 20:30 Панетоликос 0:3 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:0 ПАС Ламия
5 тур
19 октября, понедельник 19:30 ПАС Ламия 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
1 тур
8 июня, понедельник 20:00 ПАС Ламия 2:0 Панетоликос
19 тур
18 января, суббота 21:00 Панетоликос 1:1 ПАС Ламия
6 тур
7 октября, понедельник 20:00 ПАС Ламия 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
2 февраля, суббота 20:00 ПАС Ламия 0:2 Панетоликос
4 тур
24 сентября, понедельник 19:00 Панетоликос 2:2 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
28 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 1:0 ПАС Ламия
13 тур
3 декабря, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 2:2 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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