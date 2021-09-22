Панетоликос - ПАОК

|20 тур
|31 января, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|5:0
|Панетоликос
|7 тур
|1 ноября, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|1:3
|ПАОК
|20 тур
|31 января, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|5:0
|Панетоликос
|7 тур
|1 ноября, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|1:3
|ПАОК
|14 тур
|15 декабря, воскресенье
|20:30
|Панетоликос
|0:3
|ПАОК
|1 тур
|25 августа, воскресенье
|20:00
|ПАОК
|2:1
|Панетоликос
|25 тур
|16 марта, суббота
|20:00
|Панетоликос
|1:2
|ПАОК
|10 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|2:1
|Панетоликос
|19 тур
|28 января, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|0:1
|ПАОК
|4 тур
|16 сентября, суббота
|18:15
|ПАОК
|1:0
|Панетоликос
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|0:1
|ПАОК
|3 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|2:1
|Панетоликос
|26 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Панетоликос
|0:3
|ПАОК
|11 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|0:0
|Панетоликос
|21 тур
|31 января, суббота
|20:30
|ПАОК
|1:2
|Панетоликос
|4 тур
|22 сентября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|0:1
|ПАОК
|19 тур
|12 января, воскресенье
|17:00
|ПАОК
|1:0
|Панетоликос
|2 тур
|24 августа, суббота
|00:00
|Панетоликос
|2:0
|ПАОК
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22