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Панетоликос - ПАОК

22.09.2021, Среда, 18:15 мск Греция. Суперлига, 3 тур Панетоликос - ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021)
20 тур
31 января, воскресенье 18:15 ПАОК 5:0 Панетоликос
7 тур
1 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 1:3 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
14 тур
15 декабря, воскресенье 20:30 Панетоликос 0:3 ПАОК
1 тур
25 августа, воскресенье 20:00 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 20:00 Панетоликос 1:2 ПАОК
10 тур
11 ноября, воскресенье 18:15 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
19 тур
28 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:1 ПАОК
4 тур
16 сентября, суббота 18:15 ПАОК 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
18 тур
29 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:1 ПАОК
3 тур
11 сентября, воскресенье 18:15 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
26 тур
12 марта, суббота 20:30 Панетоликос 0:3 ПАОК
11 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 ПАОК 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 20:30 ПАОК 1:2 Панетоликос
4 тур
22 сентября, понедельник 20:30 Панетоликос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 17:00 ПАОК 1:0 Панетоликос
2 тур
24 августа, суббота 00:00 Панетоликос 2:0 ПАОК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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