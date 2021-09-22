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ОФИ - Астерас

22.09.2021, Среда, 18:15 мск Греция. Суперлига, 3 тур ОФИ - Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
19 тур
26 января, вторник 18:15 ОФИ 0:1 Астерас
6 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Астерас 1:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
18 тур
12 января, воскресенье 16:00 Астерас 2:0 ОФИ
5 тур
29 сентября, воскресенье 15:00 ОФИ 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 ОФИ 1:1 Астерас
14 тур
15 декабря, суббота 20:30 Астерас 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
25 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Астерас 6:1 ОФИ
8 тур
26 октября, воскресенье 16:00 ОФИ 2:3 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 19:15 Астерас 0:0 ОФИ
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:15 ОФИ 1:1 Астерас
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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