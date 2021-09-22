ОФИ - Астерас

|19 тур
|26 января, вторник
|18:15
|ОФИ
|0:1
|Астерас
|6 тур
|25 октября, воскресенье
|17:00
|Астерас
|1:0
|ОФИ
|18 тур
|12 января, воскресенье
|16:00
|Астерас
|2:0
|ОФИ
|5 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:00
|ОФИ
|3:1
|Астерас
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|ОФИ
|1:1
|Астерас
|14 тур
|15 декабря, суббота
|20:30
|Астерас
|2:1
|ОФИ
|25 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:00
|Астерас
|6:1
|ОФИ
|8 тур
|26 октября, воскресенье
|16:00
|ОФИ
|2:3
|Астерас
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22