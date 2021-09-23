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Волос - Атромитос

23.09.2021, Четверг, 20:30 мск Греция. Суперлига, 3 тур Волос - Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
15 мая, суббота 19:30 Атромитос 1:0 Волос
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
4 января, понедельник 18:15 Волос 1:0 Атромитос
1 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Атромитос 0:2 Волос
Греция. Суперлига (2019/2020)
6 тур
11 июля, суббота 19:15 Волос 2:3 Атромитос
19 тур
19 января, воскресенье 18:15 Атромитос 0:0 Волос
6 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Волос 2:3 Атромитос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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