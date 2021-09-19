Астерас - ПАОК

|10 тур
|16 мая, воскресенье
|19:30
|ПАОК
|0:1
|Астерас
|3 тур
|11 апреля, воскресенье
|17:15
|Астерас
|1:1
|ПАОК
|10 тур
|16 мая, воскресенье
|19:30
|ПАОК
|0:1
|Астерас
|3 тур
|11 апреля, воскресенье
|17:15
|Астерас
|1:1
|ПАОК
|24 тур
|27 февраля, суббота
|20:30
|Астерас
|2:1
|ПАОК
|11 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|2:0
|Астерас
|19 тур
|19 января, воскресенье
|19:00
|ПАОК
|3:1
|Астерас
|6 тур
|6 октября, воскресенье
|17:15
|Астерас
|1:2
|ПАОК
|16 тур
|13 января, воскресенье
|20:30
|Астерас
|0:3
|ПАОК
|1 тур
|25 августа, суббота
|19:15
|ПАОК
|1:0
|Астерас
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|16:00
|Астерас
|3:2
|ПАОК
|9 тур
|30 октября, понедельник
|20:30
|ПАОК
|2:0
|Астерас
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|3:2
|Астерас
|4 тур
|19 сентября, понедельник
|19:30
|Астерас
|1:2
|ПАОК
|24 тур
|27 февраля, суббота
|20:30
|ПАОК
|2:0
|Астерас
|9 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:00
|Астерас
|2:1
|ПАОК
| , 6 тур
|7 июня, воскресенье
|20:30
|Астерас
|1:0
|ПАОК
| , 2 тур
|24 мая, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|0:0
|Астерас
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22