Аполлон Смирнис - Волос

|5 тур
|26 апреля, понедельник
|19:30
|Аполлон Смирнис
|0:0
|Волос
|5 тур
|26 апреля, понедельник
|19:30
|Аполлон Смирнис
|0:0
|Волос
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Волос
|2:0
|Аполлон Смирнис
|10 тур
|30 ноября, понедельник
|20:30
|Аполлон Смирнис
|3:3
|Волос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22