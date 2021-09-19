Введите ваш ник на сайте

Аполлон Смирнис - Волос

19.09.2021, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 2 тур Аполлон Смирнис - Волос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
5 тур
26 апреля, понедельник 19:30 Аполлон Смирнис 0:0 Волос
Греция. Суперлига (2020/2021)
23 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Волос 2:0 Аполлон Смирнис
10 тур
30 ноября, понедельник 20:30 Аполлон Смирнис 3:3 Волос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
...
  • Читайте нас: 