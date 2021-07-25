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Новая Зеландия (мол.) - Гондурас (мол.)

25.07.2021, Воскресенье, 11:00 мск Олимпиада, 2 тур Новая Зеландия (мол.) - Гондурас (мол.)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Южная Корея (мол.) 3 2 0 1 10:1 +9 6
2. Новая Зеландия (мол.) 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Румыния (мол.) 3 1 1 1 1:4 -3 4
4. Гондурас (мол.) 3 1 0 2 3:9 -6 3
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