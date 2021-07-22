Введите ваш ник на сайте

Кот-д'Ивуар (мол.) - Саудовская Аравия (мол.)

22.07.2021, Четверг, 11:30 мск Олимпиада, 1 тур Кот-д'Ивуар (мол.) - Саудовская Аравия (мол.)
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия (мол.) 3 2 1 0 7:3 +4 7
2. Кот-д'Ивуар (мол.) 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Германия (мол.) 3 1 1 1 6:7 -1 4
4. Саудовская Аравия (мол.) 3 0 0 3 4:8 -4 0
...
  • Читайте нас: 