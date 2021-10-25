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Арсенал-2 - Сокол

25.10.2021, Понедельник, 14:00 мск Косая Гора, стадион ДЮСШ "Арсенал" Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Арсенал-2 - Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 18:00 Сокол 4:0 Арсенал-2
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