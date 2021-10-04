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Сокол - Зенит

04.10.2021, Понедельник, 18:00 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур Сокол - Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
2 тур
24 июля, суббота 17:00 Зенит 0:2 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
26 тур
27 мая, воскресенье 00:00 Зенит 0:3 Сокол
1 тур
19 июля, среда 18:00 Сокол 2:0 Зенит
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
15 июля, суббота 00:00 Сокол 1:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
27 тур
19 мая, понедельник 19:00 Сокол 2:1 Зенит
13 тур
24 сентября, вторник 18:00 Зенит 0:0 Сокол
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
26 июля, пятница 20:00 Зенит 0:4 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
24 тур
6 мая, понедельник 18:00 Зенит 1:0 Сокол
10 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Сокол 1:1 Зенит
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
5 августа, воскресенье 19:00 Сокол 4:1 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 16:00 Сокол 1:0 Зенит
16 тур
5 августа, пятница 00:00 Зенит 1:3 Сокол
4 тур
8 мая, воскресенье 00:00 Сокол 0:0 Зенит
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