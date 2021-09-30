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Динамо Бр - Сокол

30.09.2021, Четверг, 18:00 мск Брянск, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Динамо Бр - Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Сокол 1:0 Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
1 тур
16 июля, вторник 18:00 Сокол 0:1 Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
26 тур
2 июня, воскресенье 17:00 Динамо Бр 0:1 Сокол
1 тур
18 июля, среда 18:00 Сокол 2:1 Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 14:00 Сокол 1:0 Динамо Бр
4 тур
11 августа, пятница 18:30 Динамо Бр 2:0 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
23 тур
26 апреля, суббота 17:00 Сокол 4:0 Динамо Бр
9 тур
5 сентября, четверг 18:30 Динамо Бр 2:2 Сокол
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