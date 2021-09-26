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Салют - Сокол

26.09.2021, Воскресенье, 16:00 мск Белгород, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур Салют - Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 16:00 Сокол 5:0 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
14 тур
19 октября, суббота 14:30 Сокол 2:1 Салют
2 тур
24 июля, среда 18:30 Салют 0:1 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 16:00 Салют 1:2 Сокол
7 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Сокол 0:0 Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 19:00 Сокол 2:2 Салют
20 тур
29 августа, понедельник 19:00 Салют 4:4 Сокол
8 тур
3 июня, пятница 00:00 Сокол 1:3 Салют
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