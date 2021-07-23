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Металлург-Видное - Родина

23.07.2021, Пятница, 18:00 мск Видное, стадион Металлург Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур Металлург-Видное - Родина
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