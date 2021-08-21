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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Амкар-Пермь - Челябинск
Амкар-Пермь - Челябинск: обзор матча 21 августа 2021
Амкар-Пермь
21.08.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 6 тур
0 : 1
Завершен
Челябинск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Амкар-Пермь - Челябинск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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