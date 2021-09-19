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Порту - Морейренcе

19.09.2021, Воскресенье, 20:00 мск Португалия. Примейра, 6 тур Порту - Морейренcе
Португалия. Примейра (2020/2021)
29 тур
26 апреля, понедельник 23:15 Морейренcе 1:1 Порту
12 тур
4 января, понедельник 00:01 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2019/2020)
33 тур
20 июля, понедельник 23:15 Порту 6:1 Морейренcе
16 тур
11 января, суббота 00:15 Морейренcе 2:4 Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
21 тур
8 февраля, пятница 23:30 Морейренcе 1:1 Порту
4 тур
2 сентября, воскресенье 22:30 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
31 января, среда 00:01 Морейренcе 0:0 Порту
3 тур
20 августа, воскресенье 20:00 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 20:00 Морейренcе 3:1 Порту
17 тур
15 января, воскресенье 21:00 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2015/2016)
23 тур
21 февраля, воскресенье 21:15 Порту 3:2 Морейренcе
6 тур
25 сентября, пятница 22:30 Морейренcе 2:2 Порту
Португалия. Примейра (2014/2015)
20 тур
7 февраля, суббота 23:15 Морейренcе 0:2 Порту
3 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Порту 3:0 Морейренcе
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
26 тур
20 апреля, суббота 23:30 Морейренcе 0:3 Порту
11 тур
9 декабря, воскресенье 00:30 Порту 1:0 Морейренcе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 29 4 1 86:22 +64 91
2. Спортинг 34 27 4 3 73:23 +50 85
3. Бенфика 34 23 5 6 78:30 +48 74
4. Брага 34 19 8 7 52:31 +21 65
5. Жил Висенте 34 13 12 9 47:42 +5 51
6. Гимараеш 34 13 9 12 50:41 +9 48
7. Санта-Клара 34 9 13 12 38:54 -16 40
8. Фамаликан 34 9 12 13 45:51 -6 39
9. Эшторил 34 9 12 13 36:43 -7 39
10. Маритиму 34 9 11 14 39:44 -5 38
11. Пасуш де Феррейра 34 9 11 14 29:44 -15 38
12. Боавишта 34 7 17 10 39:52 -13 38
13. Портимоненси 34 10 8 16 31:45 -14 38
14. Визела 34 7 12 15 37:58 -21 33
15. Арука 34 7 10 17 30:54 -24 31
16. Морейренcе 34 7 8 19 33:51 -18 29
17. Тондела 34 7 7 20 41:67 -26 28
18. Белененсеш 34 5 11 18 23:55 -32 26
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