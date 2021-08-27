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Белененсеш - Морейренcе

27.08.2021, Пятница, 21:00 мск Португалия. Примейра, 4 тур Белененсеш - Морейренcе
Португалия. Примейра (2020/2021)
21 тур
1 марта, понедельник 23:15 Морейренcе 2:2 Белененсеш
4 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Белененсеш 0:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2019/2020)
31 тур
11 июля, суббота 21:15 Белененсеш 0:1 Морейренcе
14 тур
15 декабря, воскресенье 18:00 Морейренcе 2:1 Белененсеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
20 тур
4 февраля, понедельник 23:15 Белененсеш 0:1 Морейренcе
3 тур
27 августа, понедельник 22:15 Морейренcе 1:1 Белененсеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
27 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Морейренcе 2:1 Белененсеш
10 тур
28 октября, суббота 20:15 Белененсеш 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2016/2017)
33 тур
12 мая, пятница 22:30 Белененсеш 1:1 Морейренcе
16 тур
9 января, понедельник 23:00 Морейренcе 1:0 Белененсеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
13 февраля, суббота 19:15 Морейренcе 2:3 Белененсеш
5 тур
21 сентября, понедельник 20:00 Белененсеш 2:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 20:00 Белененсеш 2:0 Морейренcе
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Морейренcе 0:1 Белененсеш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 29 4 1 86:22 +64 91
2. Спортинг 34 27 4 3 73:23 +50 85
3. Бенфика 34 23 5 6 78:30 +48 74
4. Брага 34 19 8 7 52:31 +21 65
5. Жил Висенте 34 13 12 9 47:42 +5 51
6. Гимараеш 34 13 9 12 50:41 +9 48
7. Санта-Клара 34 9 13 12 38:54 -16 40
8. Фамаликан 34 9 12 13 45:51 -6 39
9. Эшторил 34 9 12 13 36:43 -7 39
10. Маритиму 34 9 11 14 39:44 -5 38
11. Пасуш де Феррейра 34 9 11 14 29:44 -15 38
12. Боавишта 34 7 17 10 39:52 -13 38
13. Портимоненси 34 10 8 16 31:45 -14 38
14. Визела 34 7 12 15 37:58 -21 33
15. Арука 34 7 10 17 30:54 -24 31
16. Морейренcе 34 7 8 19 33:51 -18 29
17. Тондела 34 7 7 20 41:67 -26 28
18. Белененсеш 34 5 11 18 23:55 -32 26
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