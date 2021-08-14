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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Спортинг
Брага - Спортинг: обзор матча 14 августа 2021
Брага
14.08.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
90+2'
А. Руис
40'
Ж. Кабрал
50'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
А. Адан
ГОЛ! 1:2!
А. Руис
90'
+2
90'
+2
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
Замена
Р. Фонте
️️️️
Р. Силва
84'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Галено
84'
83'
Замена
П. Порро
️️️️
П. Гонсалвеш
83'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
80'
Вторая желтая
М. Рейс
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Ф. Мартинш
74'
70'
Желтая карточка
М. Рейс
Желтая карточка
Галено
69'
62'
Замена
М. Рейс
️️️️
Р. Винагре
62'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Кабрал
57'
Желтая карточка
С. Коатес
Замена
А. Орта
️️️️
Франсержио
56'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Л. Пиазон
56'
50'
ГОЛ! 0:2!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Ж. Кабрал
40'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кабрал
Пас отдал
Р. Эшгайю
Желтая карточка
Франсержио
37'
Желтая карточка
Р. Силва
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
70
Фабиано Силва
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брага
12
Тиагу Са
ВР
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
4
Бруну Родригеш
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
30
Лукас Минейро
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
5
Мануэль Угарте
ЦФ
3-3-1-3
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
34
Силва
15
Франсержио
73
Мусрати
10
Мартинш
13
Галено
9
Руис
70
Силва
12
Пиазон
3-3-2-1-1
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
6
Палинья
19
Винагре
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
77
Кабрал
26
Паулинью
15
Франсержио
6
Орта
6
Орта
15
Франсержио
13
Галено
78
Фернандеш
78
Фернандеш
13
Галено
34
Силва
17
Фонте
17
Фонте
34
Силва
12
Пиазон
9
Гонсалес
9
Гонсалес
12
Пиазон
10
Мартинш
45
Медейрос
45
Медейрос
10
Мартинш
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
28
Гонсалвеш
23
Порро
23
Порро
28
Гонсалвеш
19
Винагре
2
Рейс
2
Рейс
19
Винагре
77
Кабрал
11
Сантуш
11
Сантуш
77
Кабрал
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
Остались в запасе
Брага
Спортинг
12
Тиагу Са
ВР
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
4
Бруну Родригеш
ЦФ
30
Лукас Минейро
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
4
Бруну Родригеш
ЦФ
30
Лукас Минейро
ЦФ
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Брага - Спортинг
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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