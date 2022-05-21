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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 21 мая 2022
Фиорентина
21.05.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
45+1'
А. Дункан
90+2'
Н. Гонсалес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Ювентус
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Гонсалес
90'
+2
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Пентек
85'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Дункан
85'
84'
Желтая карточка
М. де Лигт
76'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Ф. Миретти
76'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
Желтая карточка
С. Амрабат
70'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
70'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Венути
62'
60'
Замена
М. Аке
️️️️
Ф. Бернардески
56'
Желтая карточка
А. Рабьо
Желтая карточка
Л. Венути
56'
46'
Замена
К. Пинсольо
️️️️
М. Перин
46'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Кьеллини
ГОЛ! 1:0!
А. Дункан
Пас отдал
Д. Бонавентура
45'
+1
Желтая карточка
Игор
45'
44'
Желтая карточка
М. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
7
Бонавентура
4
Амрабат
32
Дункан
31
Гонсалес
17
Сапонара
9
Пентек
4-1-2-1-2
1
Перин
19
Бонуччи
14
Кьеллини
4
де Лигт
26
Сандро
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
10
Бернардески
9
Кен
21
Дибала
5
Венути
20
Одриосола
20
Одриосола
5
Венути
32
Дункан
34
Торрейра
34
Торрейра
32
Дункан
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
9
Пентек
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Пентек
10
Бернардески
11
Аке
11
Аке
10
Бернардески
1
Перин
25
Пинсольо
25
Пинсольо
1
Перин
14
Кьеллини
24
Ругани
24
Ругани
14
Кьеллини
21
Миретти
22
МакКенни
22
МакКенни
21
Миретти
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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