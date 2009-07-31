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Расписание матчей
Волынь - Нафтовик-Укрнафта
Волынь - Нафтовик-Укрнафта: обзор матча 31 июля 2009
Волынь
31.07.2009, пятница, 00:00
Чемпионат Украины. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Нафтовик-Укрнафта
Матч
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Таблица
Статистика матча Волынь - Нафтовик-Укрнафта
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 30 тур
Нафтовик-Укрнафта
2 : 0
01.06.2016
Тернополь
Украина. Первая лига, 29 тур
ФК Сумы
3 : 2
27.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
0 : 1
20.05.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк-Спорт
2 : 0
15.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 25 тур
Горняк
0 : 3
06.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Информация о матче
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Волынь
Нафтовик-Укрнафта
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
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