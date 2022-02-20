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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 20 февраля 2022
Фиорентина
20.02.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
56'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Аталанта
82'
Замена
В. Михаила
️️️️
Ж. Бога
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
76'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
75'
74'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
С. Амрабат
73'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Миленкович
67'
Замена
А. Дункан
️️️️
Г. Кастровилли
67'
59'
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Фройлер
59'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
58'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Б. Джимсити
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Н. Гонсалес
56'
45'
+1
Желтая карточка
М. Демирал
45'
+1
Желтая карточка
Р. Малиновский
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
38'
Желтая карточка
Н. Миленкович
15'
13'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Дронговски
3
Бираги
44
Игор
31
Миленкович
20
Одриосола
34
Торрейра
7
Бонавентура
8
Кастровилли
31
Гонсалес
23
Соттиль
9
Пентек
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
8
Фройлер
17
Малиновский
13
Бога
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
28
Мартинес
31
Миленкович
8
Кастровилли
32
Дункан
32
Дункан
8
Кастровилли
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
6
Джимсити
8
Пашалич
8
Пашалич
6
Джимсити
8
Фройлер
32
Пессина
32
Пессина
8
Фройлер
13
Бога
7
Михаила
7
Михаила
13
Бога
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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