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Материалы

Болонья - Лацио

03.10.2021, Воскресенье, 13:30 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 7 тур Болонья - Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
24 тур
27 февраля, суббота 20:00 Болонья 2:0 Лацио
5 тур
24 октября, суббота 21:45 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
26 тур
29 февраля, суббота 17:00 Лацио 2:0 Болонья
7 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Болонья 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
20 мая, понедельник 21:30 Лацио 3:3 Болонья
18 тур
26 декабря, среда 17:00 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
29 тур
18 марта, воскресенье 22:45 Лацио 1:1 Болонья
10 тур
25 октября, среда 21:45 Болонья 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
8 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Лацио 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Болонья 2:2 Лацио
1 тур
22 августа, суббота 21:45 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Лацио 1:0 Болонья
19 тур
11 января, суббота 23:45 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Лацио 6:0 Болонья
16 тур
10 декабря, понедельник 23:59 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:3 Болонья
8 тур
23 октября, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
2 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:3 Лацио
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 20:00 Лацио 2:0 Болонья
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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