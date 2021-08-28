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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 28 августа 2021
Фиорентина
28.08.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Торино
41'
Н. Гонсалес
70'
Д. Влахович
89'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Торино
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Верди
Пас отдал
С. Лукич
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Гонсалес
85'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
85'
83'
Желтая карточка
С. Лукич
82'
Замена
К. Ансальди
️️️️
О. Эйна
80'
Желтая карточка
О. Эйна
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Х. Кальехон
78'
76'
Замена
М. Войвода
️️️️
А. Иццо
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Д. Бонавентура
70'
67'
Замена
М. Пьяца
️️️️
А. Санабрия
67'
Замена
С. Верди
️️️️
К. Линетти
Желтая карточка
Д. Влахович
65'
65'
Желтая карточка
А. Буонджорно
Замена
А. Дункан
️️️️
Г. Кастровилли
63'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
48'
46'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
К. Джиджи
45'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
ГОЛ! 1:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Г. Кастровилли
41'
39'
Желтая карточка
К. Джиджи
Желтая карточка
Н. Миленкович
38'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Никола Раути
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
5
Венути
5
Пульгар
7
Бонавентура
8
Кастровилли
31
Гонсалес
28
Влахович
7
Кальехон
3-3-2-2
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
4
Иццо
26
Джиджи
90
Синго
8
Мандрагора
15
Родригес
23
Лукич
17
Линетти
11
Белотти
19
Санабрия
8
Кастровилли
32
Дункан
32
Дункан
8
Кастровилли
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
31
Гонсалес
17
Сапонара
17
Сапонара
31
Гонсалес
7
Кальехон
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Кальехон
34
Эйна
14
Ансальди
14
Ансальди
34
Эйна
26
Джиджи
4
Буонджорно
4
Буонджорно
26
Джиджи
4
Иццо
23
Войвода
23
Войвода
4
Иццо
17
Линетти
90
Верди
90
Верди
17
Линетти
19
Санабрия
7
Пьяца
7
Пьяца
19
Санабрия
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
3
Алекса Терзич
ЛЗ
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
3
Алекса Терзич
ЛЗ
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Торино
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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