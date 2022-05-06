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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Трабзонспор
Хатайспор - Трабзонспор: обзор матча 06 мая 2022
Хатайспор
06.05.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
90+6'
М. Диуф
48'
Джанини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Трабзонспор
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
90'
+6
80'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Эздемир
Замена
Кахраба
️️️️
С. Лобжанидзе
76'
72'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Джанини
Замена
М. Диуф
️️️️
А. Эль-Кааби
64'
48'
ГОЛ! 0:1!
Джанини
Пас отдал
Б. Эздемир
46'
Замена
Э. Вишча
️️️️
Ю. Эрдоган
46'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Ж. Куасси
Замена
Я. Бензия
️️️️
О. Эргюн
46'
Желтая карточка
О. Эргюн
32'
Замена
Ф. Курукук
️️️️
И. Сакей
29'
12'
Пенальти не реализован!
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
10
Кахраба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Моанд
3
Адекугбе
53
Оксюз
8
Буджемаа
4
Эргюн
14
Сан-Луи
5
Сакей
12
Лобжанидзе
77
Бас
9
Эль-Кааби
91
Йылдырым
4-2-1-2-1
1
Чакир
12
Кейбаши
22
Каплан
14
Уго
10
Эрдоган
61
Асан
3
Эздемир
5
Акпынар
9
Бакасетас
17
Куасси
21
Джанини
5
Сакей
22
Курукук
22
Курукук
5
Сакей
12
Лобжанидзе
10
Кахраба
10
Кахраба
12
Лобжанидзе
4
Эргюн
8
Бензия
8
Бензия
4
Эргюн
9
Эль-Кааби
92
Диуф
92
Диуф
9
Эль-Кааби
10
Эрдоган
10
Вишча
10
Вишча
10
Эрдоган
33
Омюр
33
Омюр
3
Эздемир
24
Токез
24
Токез
3
Эздемир
21
Джанини
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
21
Джанини
17
Куасси
14
Корнелиус
14
Корнелиус
17
Куасси
Остались в запасе
Хатайспор
Трабзонспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
10
Юнус Малли
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
10
Юнус Малли
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Хатайспор - Трабзонспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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