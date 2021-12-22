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Сивасспор - Ризеспор

22.12.2021, Среда, 17:00 мск Турция. Суперлига, 18 тур Сивасспор - Ризеспор
Турция. Суперлига (2020/2021)
27 тур
27 февраля, суббота 16:00 Ризеспор 0:0 Сивасспор
6 тур
26 октября, понедельник 20:00 Сивасспор 0:2 Ризеспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
19 тур
27 января, понедельник 20:00 Сивасспор 1:1 Ризеспор
2 тур
25 августа, воскресенье 19:15 Ризеспор 2:1 Сивасспор
Турция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 16:00 Ризеспор 0:0 Сивасспор
13 тур
25 ноября, воскресенье 13:30 Сивасспор 1:1 Ризеспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Сивасспор 2:1 Ризеспор
4 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Ризеспор 1:1 Сивасспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
24 тур
14 марта, суббота 17:00 Ризеспор 2:1 Сивасспор
7 тур
25 октября, суббота 17:00 Сивасспор 0:1 Ризеспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
32 тур
4 мая, воскресенье 16:30 Ризеспор 1:1 Сивасспор
15 тур
14 декабря, суббота 15:30 Сивасспор 3:1 Ризеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Трабзонспор 38 23 12 3 69:36 +33 81
2. Фенербахче 38 21 10 7 73:38 +35 73
3. Коньяспор 38 20 8 10 66:45 +21 68
4. Истанбул ББ 38 19 8 11 56:36 +20 65
5. Аланьяспор 38 19 7 12 67:58 +9 64
6. Бешикташ 38 15 14 9 56:48 +8 59
7. Антальяспор 38 16 11 11 54:47 +7 59
8. Карагюмрюк 38 16 9 13 47:52 -5 57
9. Адана Демирспор 38 15 10 13 60:47 +13 55
10. Сивасспор 38 14 12 12 52:50 +2 54
11. Касымпаша 38 15 8 15 67:57 +10 53
12. Хатайспор 38 15 8 15 56:60 -4 53
13. Галатасарай 38 14 10 14 51:53 -2 52
14. Кайсериспор 38 12 11 15 54:61 -7 47
15. Газиантеп 38 12 10 16 48:56 -8 46
16. Гиресунспор 38 12 9 17 41:47 -6 45
17. Ризеспор 38 10 6 22 44:71 -27 36
18. Алтай 38 9 7 22 39:57 -18 34
19. Гезтепе 38 7 7 24 40:77 -37 28
20. Йени Малатьяспор 38 5 5 28 27:71 -44 20
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