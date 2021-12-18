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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Хатайспор
Трабзонспор - Хатайспор: обзор матча 18 декабря 2021
Трабзонспор
18.12.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Хатайспор
24'
Джанини
38'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Хатайспор
Замена
А. Пармак
️️️️
Д. Токез
86'
Замена
А. Трондсен
️️️️
С. Денсвил
77'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
77'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Джанини
64'
Замена
А. Омюр
️️️️
Т. Бакасетас
63'
46'
Замена
С. Попов
️️️️
Д. Сан-Луи
46'
Замена
М. Мерт
️️️️
Б. Оксюз
46'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
С. Лобжанидзе
ГОЛ! 2:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
С. Денсвил
38'
31'
Замена
С. Бас
️️️️
B. Camoglu
ГОЛ! 1:0!
Джанини
Пас отдал
А. Корнелиус
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Хатайспор
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Трабзонспор
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Онур Эргюн
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чакир
32
Ие
14
Уго
4
Денсвил
33
Перес
3
Эздемир
17
Гамшик
24
Токез
9
Бакасетас
21
Джанини
14
Корнелиус
3-3-5
53
Оксюз
5
Фалет
3
Адекугбе
92
Диуф
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
1
Моанд
22
Курукук
5
Сакей
20
Рибейру
2
4
Денсвил
16
Трондсен
16
Трондсен
4
Денсвил
9
Бакасетас
33
Омюр
33
Омюр
9
Бакасетас
24
Токез
6
Пармак
6
Пармак
24
Токез
21
Джанини
6
Сиопис
6
Сиопис
21
Джанини
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
14
Сан-Луи
90
Попов
90
Попов
14
Сан-Луи
2
77
Бас
77
Бас
2
53
Оксюз
19
Мерт
19
Мерт
53
Оксюз
12
Лобжанидзе
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Трабзонспор
Хатайспор
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юнус Малли
АП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Онур Эргюн
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юнус Малли
АП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Онур Эргюн
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Трабзонспор - Хатайспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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