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Гезтепе - Фенербахче

29.11.2021, Понедельник, 20:00 мск Турция. Суперлига, 14 тур Гезтепе - Фенербахче
Турция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
21 февраля, воскресенье 19:00 Фенербахче 0:1 Гезтепе
5 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Гезтепе 2:3 Фенербахче
Турция. Суперлига (2019/2020)
30 тур
4 июля, суббота 21:00 Фенербахче 2:1 Гезтепе
13 тур
30 ноября, суббота 20:00 Гезтепе 2:2 Фенербахче
Турция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
1 февраля, пятница 20:30 Фенербахче 2:0 Гезтепе
3 тур
25 августа, суббота 21:45 Гезтепе 1:0 Фенербахче
Турция. Суперлига (2017/2018)
18 тур
20 января, суббота 19:00 Фенербахче 2:1 Гезтепе
1 тур
12 августа, суббота 21:45 Гезтепе 2:2 Фенербахче
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Трабзонспор 38 23 12 3 69:36 +33 81
2. Фенербахче 38 21 10 7 73:38 +35 73
3. Коньяспор 38 20 8 10 66:45 +21 68
4. Истанбул ББ 38 19 8 11 56:36 +20 65
5. Аланьяспор 38 19 7 12 67:58 +9 64
6. Бешикташ 38 15 14 9 56:48 +8 59
7. Антальяспор 38 16 11 11 54:47 +7 59
8. Карагюмрюк 38 16 9 13 47:52 -5 57
9. Адана Демирспор 38 15 10 13 60:47 +13 55
10. Сивасспор 38 14 12 12 52:50 +2 54
11. Касымпаша 38 15 8 15 67:57 +10 53
12. Хатайспор 38 15 8 15 56:60 -4 53
13. Галатасарай 38 14 10 14 51:53 -2 52
14. Кайсериспор 38 12 11 15 54:61 -7 47
15. Газиантеп 38 12 10 16 48:56 -8 46
16. Гиресунспор 38 12 9 17 41:47 -6 45
17. Ризеспор 38 10 6 22 44:71 -27 36
18. Алтай 38 9 7 22 39:57 -18 34
19. Гезтепе 38 7 7 24 40:77 -37 28
20. Йени Малатьяспор 38 5 5 28 27:71 -44 20
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