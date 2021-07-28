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Спартак Т - Волга
Спартак Т - Волга: обзор матча 28 июля 2021
Спартак Т
28.07.2021, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак Т - Волга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак Т
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Спартак Т
1 : 0
04.06.2022
Носта
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 29 тур
Торпедо Миасс
6 : 2
28.05.2022
Спартак Т
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
Лада-Тольятти
1 : 1
21.05.2022
Спартак Т
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
Спартак Т
1 : 4
15.05.2022
Тюмень
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
Сибирь
5 : 1
08.05.2022
Спартак Т
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
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Текстильщик
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