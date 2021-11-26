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Мариуполь - Львов

26.11.2021, Пятница, 20:30 мск Украина. Премьер-лига, 16 тур Мариуполь - Львов
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
1 тур
23 июля, пятница 19:30 Львов 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Мариуполь 1:2 Львов
11 тур
27 ноября, пятница 20:00 Львов 1:3 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2019/2020), группа B
10 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Львов 0:2 Мариуполь
6 тур
19 июня, пятница 17:00 Мариуполь 3:0 Львов
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
17 тур
8 декабря, воскресенье 15:00 Мариуполь 0:0 Львов
6 тур
31 августа, суббота 19:30 Львов 0:1 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2018/2019)
28 тур
11 мая, суббота 14:00 Мариуполь 2:0 Львов
23 тур
3 апреля, среда 19:30 Львов 2:3 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
2 декабря, воскресенье 15:00 Львов 2:2 Мариуполь
6 тур
26 августа, воскресенье 19:30 Мариуполь 2:2 Львов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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