Введите ваш ник на сайте
Материалы

Бразилия - Перу

06.07.2021, Вторник, 02:00 мск Кубок Америки, 1/2 финала Бразилия - Перу
Кубок Америки 2021, группа B
2 тур
18 июня, пятница 03:00 Бразилия 4:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
2 тур
14 октября, среда 03:00 Перу 2:4 Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2019

11 сентября, среда 05:30 Перу 0:1 Бразилия
Кубок Америки 2019
Групповой этап, Финал
7 июля, воскресенье 23:00 Бразилия 3:1 Перу
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 3 тур
22 июня, суббота 22:00 Перу 0:5 Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
12 тур
16 ноября, среда 05:15 Перу 0:2 Бразилия
4 тур
18 ноября, среда 03:00 Бразилия 3:0 Перу
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 3 тур
13 июня, понедельник 03:30 Бразилия 0:1 Перу
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 1 тур
15 июня, понедельник 00:30 Бразилия 2:1 Перу
...
  • Читайте нас: 