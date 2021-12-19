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Хетафе - Осасуна

19.12.2021, Воскресенье, 20:30 мск Испания. Примера, 18 тур Хетафе - Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
29 тур
3 апреля, суббота 19:30 Осасуна 0:0 Хетафе
2 тур
19 сентября, суббота 19:30 Хетафе 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
34 тур
5 июля, воскресенье 20:30 Осасуна 0:0 Хетафе
13 тур
10 ноября, воскресенье 20:30 Хетафе 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 15:00 Осасуна 2:0 Хетафе
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Хетафе 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 22:00 Осасуна 1:0 Хетафе
16 тур
15 декабря, суббота 19:00 Хетафе 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
20 марта, вторник 23:00 Осасуна 0:0 Хетафе
10 тур
26 октября, среда 22:00 Хетафе 2:2 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Хетафе 2:0 Осасуна
18 тур
9 января, воскресенье 19:00 Осасуна 0:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 0:0 Хетафе
6 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Хетафе 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Хетафе 3:0 Осасуна
16 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Осасуна 5:2 Хетафе
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Хетафе 0:2 Осасуна
11 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Осасуна 0:2 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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