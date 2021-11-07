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Бетис - Севилья

07.11.2021, Воскресенье, 23:00 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Примера, 13 тур Бетис - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:0 Бетис
17 тур
2 января, суббота 18:15 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
28 тур
11 июня, четверг 23:00 Севилья 2:0 Бетис
13 тур
10 ноября, воскресенье 23:00 Бетис 1:2 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 21:45 Севилья 3:2 Бетис
3 тур
2 сентября, воскресенье 21:45 Бетис 1:0 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 19:30 Бетис 2:2 Севилья
18 тур
6 января, суббота 22:45 Севилья 3:5 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 18:15 Бетис 1:2 Севилья
5 тур
20 сентября, вторник 23:00 Севилья 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Севилья 2:0 Бетис
16 тур
19 декабря, суббота 22:30 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, вторник 22:30 Севилья 4:0 Бетис
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 6 января, среда 20:15 Бетис 0:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Бетис 0:2 Севилья
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Севилья 4:0 Бетис
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 21 марта, пятница 00:05 Бетис 0:2
(3:4)п		 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 14 марта, пятница 00:05 Севилья 0:2 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
12 апреля, пятница 23:59 Бетис 3:3 Севилья
12 тур
19 ноября, понедельник 00:30 Севилья 5:1 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 22:00 Севилья 1:2 Бетис
1 тур
22 января, воскресенье 01:00 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
7 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:2 Бетис
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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