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Материалы

Реал Сосьедад - Атлетик

31.10.2021, Воскресенье, 23:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 12 тур Реал Сосьедад - Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
29 тур
7 апреля, среда 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Атлетик
16 тур
31 декабря, четверг 16:00 Атлетик 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2019/2020)
Финал
3 апреля, суббота 22:30 Атлетик 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 16:00 Реал Сосьедад 2:1 Атлетик
3 тур
30 августа, пятница 23:00 Атлетик 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:1 Атлетик
8 тур
5 октября, пятница 22:00 Атлетик 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 17:15 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик
16 тур
16 декабря, суббота 18:15 Атлетик 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
12 марта, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 0:2 Атлетик
8 тур
16 октября, воскресенье 17:15 Атлетик 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 20:15 Атлетик 0:1 Реал Сосьедад
6 тур
27 сентября, воскресенье 21:30 Реал Сосьедад 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
34 тур
28 апреля, вторник 23:00 Атлетик 1:1 Реал Сосьедад
15 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Атлетик 1:1 Реал Сосьедад
18 тур
5 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
23 февраля, суббота 00:30 Атлетик 1:3 Реал Сосьедад
6 тур
29 сентября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Атлетик 2:0 Реал Сосьедад
7 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 23:55 Атлетик 2:1 Реал Сосьедад
14 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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