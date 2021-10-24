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Материалы

Севилья - Леванте

24.10.2021, Воскресенье, 15:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 10 тур Севилья - Леванте
Испания. Примера (2020/2021)
31 тур
21 апреля, среда 20:00 Леванте 0:1 Севилья
4 тур
1 октября, четверг 20:00 Севилья 1:0 Леванте
Испания. Примера (2019/2020)
29 тур
15 июня, понедельник 20:30 Леванте 1:1 Севилья
9 тур
20 октября, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Леванте
Испания. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
21 января, вторник 23:00 Севилья 3:1 Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 15:00 Севилья 5:0 Леванте
5 тур
23 сентября, воскресенье 13:00 Леванте 2:6 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
35 тур
27 апреля, пятница 22:00 Леванте 2:1 Севилья
16 тур
15 декабря, пятница 23:00 Севилья 0:0 Леванте
Испания. Сегунда (2016/2017)
27 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Севилья 1:1 Леванте
6 тур
21 сентября, среда 21:00 Леванте 1:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 14:00 Севилья 3:1 Леванте
3 тур
11 сентября, пятница 21:30 Леванте 1:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
30 тур
7 апреля, вторник 23:00 Леванте 1:2 Севилья
11 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Севилья 1:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 01:00 Севилья 2:3 Леванте
2 тур
25 августа, воскресенье 23:00 Леванте 0:0 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 01:00 Леванте 1:0 Севилья
10 тур
5 ноября, понедельник 00:30 Севилья 0:0 Леванте
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 00:30 Севилья 1:1 Леванте
16 тур
10 декабря, суббота 21:00 Леванте 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
22 января, суббота 20:00 Севилья 4:1 Леванте
1 тур
28 августа, суббота 23:55 Леванте 1:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Севилья 2:1 Леванте
8 тур
20 октября, суббота 22:00 Леванте 0:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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