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Хетафе - Реал Сосьедад

03.10.2021, Воскресенье, 19:30 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 8 тур Хетафе - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
23 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
5 тур
3 октября, суббота 19:30 Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2019/2020)
32 тур
29 июня, понедельник 23:00 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
8 тур
6 октября, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
35 тур
28 апреля, воскресенье 17:15 Реал Сосьедад 2:1 Хетафе
16 тур
15 декабря, суббота 15:00 Хетафе 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
29 тур
17 марта, суббота 20:30 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
10 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
21 апреля, четверг 21:30 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
15 тур
11 декабря, пятница 22:30 Хетафе 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
16 марта, понедельник 22:45 Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
8 тур
20 октября, понедельник 22:45 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 15:00 Хетафе 2:2 Реал Сосьедад
1 тур
17 августа, суббота 21:00 Реал Сосьедад 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
6 мая, понедельник 23:59 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
15 тур
8 декабря, суббота 19:00 Реал Сосьедад 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 21:00 Хетафе 1:0 Реал Сосьедад
9 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Реал Сосьедад 0:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:1 Хетафе
19 тур
15 января, суббота 20:00 Хетафе 0:4 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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