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Атлетик - Райо Вальекано

21.09.2021, Вторник, 23:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 6 тур Атлетик - Райо Вальекано
Испания. Примера (2018/2019)
32 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 Атлетик 3:2 Райо Вальекано
3 тур
24 октября, среда 20:00 Райо Вальекано 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 21:30 Атлетик 1:0 Райо Вальекано
13 тур
29 ноября, воскресенье 20:15 Райо Вальекано 0:3 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Атлетик 1:0 Райо Вальекано
5 тур
24 сентября, среда 22:00 Райо Вальекано 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
2 мая, пятница 23:00 Райо Вальекано 0:3 Атлетик
17 тур
22 декабря, воскресенье 22:00 Атлетик 2:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Райо Вальекано 2:2 Атлетик
19 тур
12 января, суббота 00:30 Атлетик 1:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 21:00 Райо Вальекано 2:3 Атлетик
2 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Атлетик 1:1 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
ответный матч		 11 ноября, среда 23:00 Атлетик 2:2 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
первый матч		 28 октября, среда 22:00 Райо Вальекано 2:0 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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