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Райо Вальекано - Хетафе

18.09.2021, Суббота, 15:00 мск Мадрид, стадион Вальекас Испания. Примера, 5 тур Райо Вальекано - Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
23 февраля, суббота 15:00 Хетафе 2:1 Райо Вальекано
9 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Райо Вальекано 1:2 Хетафе
Испания. Сегунда (2016/2017)
27 тур
25 февраля, суббота 22:00 Хетафе 1:0 Райо Вальекано
6 тур
22 сентября, четверг 21:00 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
1 апреля, пятница 21:30 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
12 тур
23 ноября, понедельник 22:30 Хетафе 1:1 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
ответный матч		 16 декабря, среда 22:00 Хетафе 3:1 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
первый матч		 2 декабря, среда 23:00 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
11 мая, понедельник 21:45 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
17 тур
4 января, воскресенье 14:00 Хетафе 1:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 1:2 Хетафе
19 тур
12 января, воскресенье 15:00 Хетафе 0:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Хетафе 1:2 Райо Вальекано
18 тур
7 января, понедельник 23:00 Райо Вальекано 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Райо Вальекано 2:0 Хетафе
4 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Хетафе 0:1 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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