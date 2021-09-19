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Материалы

Атлетико - Атлетик

18.09.2021, Суббота, 17:15 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 5 тур Атлетико - Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
32 тур
25 апреля, воскресенье 22:00 Атлетик 2:1 Атлетико
18 тур
10 марта, среда 21:00 Атлетико 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
28 тур
14 июня, воскресенье 15:00 Атлетик 1:1 Атлетико
10 тур
26 октября, суббота 22:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 20:30 Атлетик 2:0 Атлетико
12 тур
10 ноября, суббота 20:30 Атлетико 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 18:15 Атлетико 2:0 Атлетик
5 тур
20 сентября, среда 21:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Атлетико 3:1 Атлетик
19 тур
22 января, воскресенье 18:15 Атлетик 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Атлетик 0:1 Атлетико
15 тур
13 декабря, воскресенье 20:15 Атлетико 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 19:00 Атлетико 0:0 Атлетик
16 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, среда 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 23:59 Атлетико 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
2 тур
27 августа, понедельник 23:59 Атлетико 4:0 Атлетик
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, Финал
9 мая, среда 22:45 Атлетико 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Атлетико 2:1 Атлетик
10 тур
27 октября, четверг 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Атлетико 0:2 Атлетик
2 тур
11 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 23:55 Атлетико 2:0 Атлетик
9 тур
31 октября, суббота 23:55 Атлетик 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Атлетико 2:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:2 Атлетик
5 тур
26 сентября, среда 23:00 Атлетик 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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