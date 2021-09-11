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Леванте - Райо Вальекано

11.09.2021, Суббота, 19:30 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Примера, 4 тур Леванте - Райо Вальекано
Испания. Примера (2018/2019)
36 тур
4 мая, суббота 14:00 Леванте 4:1 Райо Вальекано
17 тур
23 декабря, воскресенье 20:30 Райо Вальекано 2:1 Леванте
Испания. Сегунда (2016/2017)
37 тур
6 мая, суббота 19:00 Райо Вальекано 2:1 Леванте
16 тур
14 декабря, среда 22:45 Леванте 1:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 20:30 Райо Вальекано 3:1 Леванте
19 тур
10 января, воскресенье 00:05 Леванте 2:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
28 февраля, суббота 20:00 Райо Вальекано 4:2 Леванте
6 тур
27 сентября, суббота 23:59 Леванте 0:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 21:00 Леванте 0:0 Райо Вальекано
3 тур
31 августа, суббота 01:00 Райо Вальекано 1:2 Леванте
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, четверг 00:30 Леванте 1:0 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 10 января, пятница 00:30 Райо Вальекано 0:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
19 мая, воскресенье 14:00 Леванте 2:3 Райо Вальекано
17 тур
20 декабря, четверг 23:00 Райо Вальекано 3:0 Леванте
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 22:45 Леванте 3:5 Райо Вальекано
5 тур
21 сентября, среда 22:00 Райо Вальекано 1:2 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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