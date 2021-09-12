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Материалы

Эспаньол - Атлетико

12.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 4 тур Эспаньол - Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
13 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
36 тур
4 мая, суббота 17:15 Эспаньол 3:0 Атлетико
17 тур
22 декабря, суббота 18:15 Атлетико 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 17:15 Атлетико 0:2 Эспаньол
17 тур
22 декабря, пятница 23:30 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
22 апреля, суббота 21:45 Эспаньол 0:1 Атлетико
14 тур
3 декабря, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 19:15 Эспаньол 1:3 Атлетико
13 тур
28 ноября, суббота 20:15 Атлетико 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 18:00 Эспаньол 0:0 Атлетико
8 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 01:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
9 тур
19 октября, суббота 23:59 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
6 тур
30 сентября, воскресенье 23:30 Эспаньол 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
16 тур
12 декабря, понедельник 00:30 Эспаньол 4:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 Эспаньол 2:2 Атлетико
13 тур
27 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 22:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
Товарищеские матчи 2010

9 августа, понедельник 00:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Атлетико
12 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 4:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Эспаньол
16 тур
20 декабря, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
8 мая, четверг 23:00 Эспаньол 0:2 Атлетико
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Атлетико 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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    Рейтинг: +55669

    MaxRnD 12 сентября 2021, 17:13

    Свисток - купленный клоун

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